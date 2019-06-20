有好市集「Ponpie」澎派手工甜點店，選用當令小農蔬果為原料，手工現做新鮮蛋糕。（好好集提供）

有好市集「背背客食」車輪餅，將異國美食與傳統小點車輪餅結合。（好好集提供）

有好市集「正面奶酥」，創意包裝和超厚的奶酥醬讓人印象深刻。（好好集提供）

有好市集「My Juice買果汁」以新鮮水果現打果汁，加入寒天水果晶球，價格店洽。（好好集提供）

新光三越旗下自營品牌「好好集」，即日起至30日在新光三越信義新天地A8 1樓舉辦第3屆「有好市集」活動，結合夏日海灘主題，匯集全台各地人氣料理、手工甜點、義式料理及創意美食等，讓文青、網美好吃又好拍。

好好集致力於搜尋全台22縣市在地好物，2017年起推出「有好市集」，以快閃方式延攬限定好物，還邀職人商家現場實演。這次亮點美食有隱藏在巷弄的文青系甜點「Ponpie」澎派手工甜點店，選用當令小農蔬果為原料，手工現做新鮮蛋糕；知名的個性小酒館「鬍子餐酒x MUZEO」，以道地食材打造特色義式餐點；號稱奶酥界精品的「正面奶酥」，創意包裝和超厚的奶酥醬讓人印象深刻；「背背客食」車輪餅結合異國美食與車輪餅，讓人用吃的環遊世界。

至於冰品和飲品有IG熱門打卡冰品店「春美冰果室」的各式消暑冰品與雪白Q彈的杏仁豆腐，與「1982 de glacée」法式冰淇淋、「佳興冰果室」檸檬汁、「My Juice買果汁」新鮮現打果汁、「珈啡咖」冷萃咖啡、「55街精釀」在地啤酒、「等一人咖啡」飲品、「福爾摩沙啤酒」以及「阿貓碳烤吐司」等在地特色美食。

(中時 )