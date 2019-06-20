家樂福冰品新品，Magnum經典巧克力冰淇淋，每桶440ml、299元。（家樂福提供）

家樂福冰品新品，Lotus焦糖脆餅雪糕，每盒259元。（家樂福提供）

家樂福井村屋一口冰-抹茶，11g x 13，每盒99元。（家樂福提供）

家樂福獨家冰品，山田村一三文治冰淇淋-芒果，每個55元。（家樂福提供）

家樂福MR. COOL玉米冰淇淋-芋頭，275g、69元。（家樂福提供）

家樂福阿奇儂雪沙系列，每杯260g、29元。（家樂福提供）

家樂福ICE PARTY搶夏季冰品商機，昨（19日）起至7月2日引進超過700支冰品，涵蓋40支新品，檔期間會員單筆購買冷凍食品滿299元，可憑券＋99元加價購黑黑簡約保冷購物袋，預估今夏冰品業績因著活動可帶動成長2成。

這次冰品以異國風PK台灣名物，進口冰品強打紐西蘭品牌Tip Top，以純淨紐西蘭牛乳及新鮮水果製成聞名；曾與時尚「老佛爺」卡爾拉格斐合作的歐洲精品冰淇淋Magnum，首次進駐家樂福；甜點控愛的比利時Lotus焦糖脆餅雪糕，全台限量5000盒；以及日本百年老店井村屋的宇治抹茶一口冰等。

台灣冰品中獨家款首推IG洗版的排隊冰品山田村一三文治冰淇淋，用虎皮蛋糕搭配在地水果創造話題；臺鹽獨創以海鹽研發的烏梅鹹冰棒，是消費者到七股鹽山必嘗的特色冰品，每年銷量達百萬枝；還有初鹿牧場雪糕、仁美草湖芋仔冰、MR. COOL玉米冰淇淋、以及採用靜岡抹茶的杜老爺靜岡抹茶甜筒等。

(中時 )