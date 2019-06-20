抗議、籲自救後！5318萬補助款才到位 韓國瑜致謝陳其邁

行政院副院長陳其邁19日南下高雄主持登革熱防疫會議，並宣布中央核准高市申請的5300萬防治預算，市長韓國瑜變更行程陪同陳其邁視察疫區並當面致謝。當兩人輕聲交談時，韓國瑜問醫生出身的陳其邁一個登革熱防治問題，讓網民不禁喊：穩了。

韓國瑜昨和陳其邁視察三民區的金獅湖市場，他輕聲問陳其邁，「我有個問題，為什麼高雄這次會..爆發..慣性爆發..爆這個就是有問題！」陳其邁回說，「病媒蚊多啦，這邊環境複雜，有交流道、金獅湖、殯儀館、濕地又老舊...」。

PTT網民貼文指出，認真，韓總穩了！果真庶民總統，不恥下問才是上策，問一個落選市長為何登革熱會爆發，這才是一個市長真正該有的高度，而不是製造藍綠對立，韓國瑜終究推倒了藍綠高牆，相信韓總當上總統也是一樣的態度，讚讚讚！

鄉民們也認為，「是的，活到老學到老，值得鼓勵。」、「要怎樣防疫前，要先知道怎樣產生疫情。」、「2月就跟行政院講了，行政院現在才派人來，螺絲是不是鬆了？」

(中時電子報)