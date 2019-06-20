@中國時報

高雄登革熱疫情嚴峻，中央地方為防疫經費互槓數日，行政院長蘇貞昌在台北「扮黑臉」狂酸高雄市長韓國瑜，19日核定撥款同時，指派副院長陳其邁南下參加登革熱防疫會議，並和市長韓國瑜一起視察三民區疫情，擺明南北夾殺韓國瑜。韓一心只想防疫滅蚊，主動握起陳其邁的手，感謝中央與地方齊心，兩人相敬如賓，只談登革熱。

國民黨總統初選韓郭競爭激烈，根據台灣指標調查研究公司6月中旬進行的民調顯示，在黨內互比方面，高雄市長韓國瑜以26.9％領先鴻海董事長郭台銘的20.9％。在黨外對比部分，韓對上蔡英文總統與台北市長柯文哲，以31.4％勝過蔡的28％、柯的22.9％，郭台銘則以23.1％敗給蔡英文的28％，韓國瑜是國民黨最強候選人。

農委會明年2月1日起全面禁用巴拉刈，引全台農民幹譙。高雄美濃區農會理事長謝志強怒嗆不懂體恤基層，揚言自掏腰包號召北上抗議，「農民要幾台遊覽車，我都包」；而傾綠的橋頭、大樹區農會夾在政府與農民間，只能以「政策需全面討論」帶過，立場尷尬。

為避免公投衝擊綠營2020選情，蔡政府日前主導修訂《公投法》，讓公民投票形同走入末日，引發藍營反彈，準備在7月7日發動九合一大選後首場街頭抗爭。國民黨主席吳敦義昨在中常會發難抨擊，蔡英文總統霸道沒收直接民權，涉及違背憲法，國民黨將發起「反沒收公投運動」；他說，「民進黨沒收公投，我們也沒收這個不稱職的總統！」

@旺報

今年以來，美中兩頭大象劍拔弩張、互不相讓，牽動全球緊張神經，因為一通電話，出現轉機！中國國家主席習近平與美國總統川普約好28日在大阪G20會議相見歡，兩國團隊將展開預備性磋商，此一利多消息，激勵全球投資人，不但美股率先表態，19日亞洲主要國家股市從台股、陸股到日股，「漲」聲響起，一片欣欣向榮。未來最被看好的類股以5G、AI、蘋概股等為主。

香港特首林鄭月娥對港府強推《逃犯條例》引起的風波「道歉但不撤案」，示威民眾無法接受，醞釀21日行動升級，各團體開始串聯包圍立法會、特首辦，發起「不撤不散」，進行更強烈抗爭。有港府人士認為，港府未來2周的表現相當關鍵，若處理不好，恐將為七一遊行火上澆油。

陝西2018年9月發布《惠台60條》，儘管不是最先發布具體惠台措施的省市區，但卻充分發揮「後發優勢」。台胞廖建榮直言，陝台民間交流機構可申報交流基金項目，堪稱最實在。此外，陝西省台辦主任楊勇則說，陝西惠台一大特色，更著重鼓勵台資銀行在陝西設立分行，加強與當地銀行業金融機構合作，通過聯貸方式為企業提供金融服務，對台資銀行受益最大。

第53屆巴黎航展6月17日於法國巴黎北郊的布爾歇展覽中心開幕，中國航空工業集團有限公司以「共用發展、共贏未來」的國際化發展思路，攜旗下多種外貿主力機型參展，其中為出口而設計的殲-31隱形戰機及在日前在印巴空戰中出盡風頭的「梟龍」戰機，格外受到國際軍火商的關注。

@工商時報

企業購買智慧機械、5G相關設備利多來了！立法院19日三讀通過《產創條例第十條之一》修正草案，廠商投資智慧機械及5G設備，當年度支出金額在100萬元至10億元間，當年度可抵減5％營所稅，或在3％額度內分三年抵減。這項租稅優惠回溯今年元旦起適用，兩者合計四年可帶動企業投資約1.4兆元。

習川熱線讓亞幣回神狂飆，除了避險貨幣日圓反向貶值0.13％，主要亞幣19日全數上揚，其中以韓元飆漲0.82％，成為單日最強亞幣；新台幣也不遑多讓，單日漲幅0.57％，至於人民幣也升了0.32％。

儘管面臨美國總統川普施壓降息，以及市場對於寬鬆銀根的高度預期，聯準會（Fed）本次決策會議料將持續按兵不動，市場分析師已將焦點擺在決策聲明是否改變措詞，為預告7月降息鋪路。

國內第一波5G頻譜競標遊戲規則19日出爐，主流頻譜3.5GHz單一業者得標上限敲定100MHz，5G執照期限20年，9月受理業者申請參與競標，並以12月9日正式啟動5G競標拍賣為目標 ，明年元月發放5G執照。

(中時電子報)