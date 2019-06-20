有水果之鄉美稱的台南市楠西區，今年也加入台南國際芒果節的活動行列，7月6日將於楠西區江家古厝舉辦「2019台南國際芒果節楠西芒香百果風味宴暨放山雞美味料理饗宴」，即日起開放報名訂位，限量40桌，額滿為止。

為推展芒果農特產，結合地方的多元化面貌與更多的人文故事，由楠西區公所集結地方社區、楠西區農會，以在地水果 「芒果」為主料理，保留水果的原味，別出心裁精心調料入菜，推出8菜1湯美食，每桌原價4000元，配合芒果節活動推出每桌2500元優惠。

楠西區區長李鴻裕表示，今年芒果節活動將於7月6日於楠西區江家古厝熱鬧登場，除了需事先報名的限量「芒果風味餐」，報名向隅的遊客當天可以逛農夫市集、胖卡美食，現場更提供限量千份放山雞美味料理讓遊客免費品嘗。

除了特色美食，活動還有精彩的社區表演、樂團表演、摸彩、芒果知識大進擊趣味遊戲等，遊客吃喝玩樂之餘，還可逛逛充滿濃濃歷史感的江家古厝古蹟、來杯拉花咖啡，或是順遊永興吊橋試膽、玄空法寺觀奇石、曾文水庫賞湖景山色。

(中時 )