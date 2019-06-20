挺韓大會台中場22日將登場，台中市長盧秀燕以初選階段，遵守公平原則，不出席造勢活動，引發外界議論。對此，親綠的資深媒體人吳國棟表示，這有可能台中地方派系勢力沒喬好，盧秀燕就不敢站出來。

高雄市長韓國瑜6月22日將在台中市辦大型造勢。盧秀燕已表示當天不會出席，將等國民黨總統提名人出線後，誰出線就力挺誰。不過盧此一說法，卻引起部分挺韓國瑜的網友不滿，有人甚至用3個字酸她，真現實。對於韓粉的攻擊，韓國瑜17日下午趕緊在盧的臉書留言表示，兩人是好朋友，支持盧秀燕行政中立的決定，呼籲韓粉「請愛護韓國瑜的朋友們不要攻擊我的好朋友盧秀燕市長」。

對於盧的決定，吳國棟在政論節目《台灣最前線》表示，盧秀燕不參加6/22的造勢，背後所顯示的是地方派系整合失敗。記得6/15，在雲林造勢的前一天，花蓮縣長傅崐萁在台中，和當地地方派系會面，當時以為是為了雲林這一場，希望大家去捧場，那現在來看應該是為了6/22的台中造勢。

吳國棟更表示，現在看來結果應該是不如預期，所以盧秀燕就拒絕，絕對跟地方派系有很大的關係，因為6月22日的這一場造勢是最先安排的，中間還沒有雲林和花蓮。當初在籌劃台中這場，一定有先去拜訪盧秀燕，不然怎會突然在台中，搞這麼大的一場造勢活動？盧秀燕應該是知情。可是為何當雲林和花蓮造勢活動上，雲林縣長張麗善和花蓮市長傅崐萁都有出席，反而台中這場最關鍵造勢活動，盧秀燕竟然選擇不克出席？

吳國棟質疑，這有可能是台中地方派系勢力沒喬好，盧秀燕就不敢站出來。而地方派系素來跟前立法院長王金平交好，但沒想到現在都倒向韓國瑜那邊去，因此，韓國瑜突然去立法院拜會王金平，是否某種程度和6/22的造勢有關，這些都是有政治上的連結。不過，他也很好奇，盧秀燕還能撐多久。

(中時電子報)