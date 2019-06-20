中方透過北斗衛星導航系統，進行6000米深即時傳輸測試

軍事專家說，測試已證實，中國自製衛星導航系統在海上應用所獲得的進展，得以加強潛艦和水下無人潛航器發動隱形打擊的能力。

中國船舶重工集團（CSIC）說，第716研究所利用北斗衛星導航系統，在江蘇省連雲港外海進行了水下精準定位測試，證實已克服了一些核心技術問題。

中國船舶重工集團指出，相關測試顯示，北斗不僅能為水下艦艇提供準確一致的定位數據，還能從水下設備傳輸追蹤和定位資訊給岸基和地面站。

此外，中船重工說，這旨在廣泛測試北斗系統因應複雜海洋環境的能力，而結果顯示，北斗的定位精準度和涵蓋範圍優於預期。然而，它並未確切說明測試的深度與廣度。

北京軍事專家李杰說，新進展有助於解放軍潛艦和水下潛航器改善追蹤其他艦艇，還有發動精準隱形攻擊的能力。他認為，對潛艦和水下無人潛航器來說，精準度和通訊是兩大最關鍵的要素。

李杰指出，要是北斗水下系統能提供準確的定位資訊，並支援潛艦，水下潛航器和陸上軍事站間的通訊，那對中國海軍來說，將是一大戰略成就，而最終他們會建立獨立的全球導航系統。

據了解，北京要將北斗系統變成全球地理定位網，而相關測試是這計畫的一部份。預計到2020年時，這網路將涵蓋陸地與海洋。

新華社上星期報導，為了向全球用戶提供精確的定位與導航服務，中國已發射了35枚衛星上軌道。而為了和美國全球定位系統（GPS）匹敵，北京打算送更多北斗衛星升空，繼續加強導航系統。

另一方面，北京軍事觀察員周晨明指出，水下北斗系統可供軍、民兩用，它能在深達3,000米的南海，還有其他水域導引人工智慧無人潛航器。

(中時電子報)