大陸河南鄭州，一對情侶住進一家酒店兩小時後，在電視機下方的插座內發現針孔攝影機。(梨視頻截圖)

大陸河南鄭州，一對情侶住進一家酒店兩小時後，在電視機下方的插座內發現針孔攝影機。酒店負責人稱針孔裝得太隱蔽，他們不專業，不容易發現，還大言不慚的說「鄭州80%的酒店都有」，但他不對此言論負責。警方到場後，在其它4個房間搜查也發現了針孔攝影機，事件調查處理中。

據《新京報》報導，大陸一位黃先生在6月15日16時許，和女友入住鄭州玉泰酒店，兩小時後，準備充電時，發現充電插座上安裝了一個針孔攝影機，他說「充電器怎麼都插不上，我用手電筒一看，很明顯就是個攝像頭。」

黃先生當即拆下了插座保護殼，但沒有工具將針孔攝影機拆下來，他立馬找了酒店前台，員工卻表示，只要不是他們裝的，責任就不是很大。黃先生報了警並說，酒店工作人員前來後，一直對監控攝像頭的來源語焉不詳。員警來到後，又隨機對酒店的4間大床房、1間標間進行了抽查，結果在其中1間大床房內同樣的位置又查到了一個針孔攝影機。

黃先生擔憂的說「插座就在電視機下面，正對著床頭，不敢想像拍了多少影片，有沒有流傳出去」。

據《梨視頻》，鄭州玉泰酒店一名工作人員對著鏡頭表示，「有人裝這個針孔攝影機，偷拍資料去賣錢」、「鄭州80%的酒店都裝著(針孔)」。但被問到敢不敢對自己說的話負責時，店家說「我不負責」。

6月18日，鄭州玉泰酒店銷售經理張同盟代表酒店向公眾道歉，並稱已再次檢查未查出其他房間安裝有針孔攝影機，針對黃先生房間內出現的針孔，「將會積極配合警方調查」。

(中時電子報)