全台熱翻，氣象專家吳德榮說，受滯留鋒外圍及太平洋高壓雙重沉降作用，明天夏至全台將熱到最高點，很多地區都會創下今年以來的最高溫，酷熱天氣要到梅雨鋒面周六晚間抵達北部，才會轉變，周日恐有強降雨等劇烈天氣。而下周三（26）呂宋島東北方海面有颱風生成的跡象。

吳德榮在專欄《三立準氣象•老大洩天機》中表示，今明兩天仍因滯留鋒在北部海面徘徊，各地天氣依舊晴朗炎熱，明（21）日又逢「夏至」會熱到最高點。今年梅雨季的第6道鋒面最快則在周六晚間抵達北部，週日影響會最大，天氣不穩，降雨機率將大幅提高。

吳德榮說，根據歐洲中期預報中心模式模擬顯示，26日呂宋島東北方海面有颱風生成的跡象，但仍有很大的不確定性，須持續觀察。

他指，根據颱風的歷史資料分析，西北太平洋歷年1至6月颱風生成的平均數約4.7個，而今年至目前只有2個；歷年6月颱風生成的平均數約1.8個，而今年遲至6月下旬，才有模式模擬出颱風生成的跡象，今年「颱風季」的開始，已經遠落後於平均值。

(中時電子報)