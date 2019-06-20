高雄市長韓國瑜自「韓流」爆發以來，始終維持高聲量，3場民眾自發挺韓大會人數也屢創紀錄，「非韓不投」是許多民眾的心聲。卻有人質疑，認為韓才當高雄市長不久就去參選總統，是「落跑」；甚至有國三少年也當面嗆韓。前行政院發言人、傳播學者胡幼偉則提出5點質疑回擊。

昨日（19）韓國瑜出席教育局和模範生及市長獎畢業生合照活動，一名獲頒模範生獎的國三生接過獎狀時，對著韓說：「你要去選總統這件事情，真的太可笑，不要讓你的感性，壓過你的理性。」「請市長醒一醒，既然選前做了這麼多承諾，現在又要去選總統，當然對名譽也有點不太好的地方。」韓當時則笑著拍拍他的肩膀，事後更大讚該少年，國三就敢表達內心想法，勇氣可嘉非常好！

胡幼偉在臉書發文，直言：「他（指韓國瑜）選總統，很多人罵他剛當上市長就想落跑。連國中生也這麼說。這話有事實基礎，乍聽之下，好像很對。但我這人很怪，有時候，大家都這麼說的事，我偏喜歡再想一想，是不是大家說的都對。」

胡幼偉提出第一點：「他當市長，是為高雄服務。他當總統，難道就不能為高雄服務了嗎？還是，更能為高雄服務呢？」並舉登革熱疫情為例，韓縱有抱負還是得請求中央？因此重點在「心中還有沒有高雄」，而非身在何處。同時，韓若當選，勢必對高雄格外照顧。

第二點，韓國瑜若黨選總統，仍在政府做事，只是位階升高而已，談不上「落跑」。第三點更絕，罵他落跑、草包、沒政績的人，既然這麼嫌棄他，那他要走豈不更好？這麼死留著他在高雄幹嘛呢？第四點，綠營一直逼韓不能帶職參選，但像韓這樣民調居高的厲害角色，自願利用假日時間競選，對總統蔡英文可謂「大便宜」；否則若韓全心全力投入選舉，蔡還有贏面嗎？怎麼反而硬要他用所有時間去搞總統大選呢？

第五點，胡幼偉表示，說韓國瑜當總統，高雄就會被民進黨奪回去最令人噴飯！因為陳其邁連個「草包」都選不贏，國民黨只要推個還不錯的人，陳就更贏不了，憑什麼認為，高雄補選陳就一定贏呢？

(中時電子報)