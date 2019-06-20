因普悠瑪下台的前交通部長吳宏謀，交通部日前證實，經行政院同意，吳宏謀將任中華郵政公司董事長職務，預定6月28日上任。消息一出，宅神朱學恒譏諷，「這位弟兄一再用肉身證明了道歉負責下台是會有好報的」。
中華郵政物流中心公開招租案引發爭議，董事長魏健宏、總經理陳憲着遭拔後，由交通部政務次長王國材暫時代理董事長，交通部日前宣佈，將由前交通部長吳宏謀擔任董事長，28日正式上任。這個人事調動，引發外界爭議。
對此，朱學恒於臉書發文譏諷，這位弟兄一再用肉身證明了道歉負責下台是會有好報的。高雄氣爆下台，升官；普悠瑪事件下台，當董事長；再讓他繼續道歉下台還得了，接下來就是復仇者聯盟老大了。簡直應該寫進小學課本裡面鼓勵小學生勇於道歉負責！
底下網友紛紛表示，「這告訴我們，這位置他布局很久了。就算沒普悠瑪事件，他還是要吃下董座位置」、「下台官越做越大，是沒人可用嗎」、「沒有罪吏治，只有最勵志」、「顏色對了就什麼都對了」！
文章來源：朱學恒的阿宅萬事通事務所臉書
(中時電子報)
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