醫師檢查後發現病患罹直腸癌，腫瘤爛掉並蔓延。(翻攝YOUTUBE)

急診室常遇到各種緊急狀況，醫護人員不僅要快速應變，還要學習耐心聆聽病人的主訴。急診醫師分享，曾有位婆婆因「一直放屁」來掛急診，他當下無奈認為「因為有屁股啊」，但仍繼續問診了解，婆婆才道出除了放臭屁，連小便也變得異常的臭，排便時肛門還會刺痛，檢查後驚覺竟是直腸癌，且爛掉的腫瘤已蔓延到膀胱。

急診專科醫師魏智偉在節目《媽媽好神》中分享案例，一名婆婆來就醫，原因是「一直放屁」，讓魏智偉納悶，因放屁是正常的生理現象，但為了避免讓病患覺得不被尊重，於是詢問「是什麼原因讓你擔心，才來掛急診」，試著學習聆聽患者的訴求。

在魏智偉耐心問診下，婆婆才說到，「放屁時很臭，排便時也覺得肛門痛痛的，就連小便也非常的臭」，於是他決定替病患進行指診，而對方褲子脫下來，竟驚見還包著尿布，他說，這代表大小便失禁已達難以控制程度，且根本不需要指診，光從外部就能發現，「肛門就已經長了東西，就是怪怪的」。

醫師表示，病患直腸癌已經蔓延到膀胱。(翻攝YOUTUBE)

魏智偉表示，經詳細檢查後，病患確定是患直腸癌，且已從直腸擴散至膀胱，導致直腸與膀胱相通，他說，「婆婆尿液常從肛門流出，她一直覺得下體會有異味，常常放屁非常臭，就是一個爛掉的腫瘤長在那裡」，魏智偉表示，很慶幸自己有聆聽病人的擔憂，才能及時找出病因，給予病患適當治療。

(中時電子報)