馬來西亞〈奇香肉骨茶〉餐廳是馬來西亞肉骨茶的創始店。（圖／君品酒店）

馬來西亞肉骨茶店多不勝數，〈奇香肉骨茶〉號稱味道最正宗歷史最悠久。（圖／君品酒店）

台北唯一米其林三星餐廳君品酒店〈頤宮〉要賣〈肉骨茶〉了？是的！而且據了解是來自馬來西亞的「最正宗肉骨茶」！

為了讓食家饕客與吃貨品味更多的好味道與老味道，並且以美食和國際交朋友，雲朗觀光集團旗下台北君品酒店〈頤宮〉中餐廳自開幕以來，定期繼邀請海外各地具特色的餐飲店家來台交流，帶給台灣消費者國際化的美食饗宴，且不以「貴店」是尚，而聚焦「正宗」與「原味」，這樣的餐廳不多，這樣的「米其林三星中餐廳」，更是絕無僅有。

為了尋找「粵菜之源」，君品酒店廚藝團隊前往廣東順德（古稱鳳城）尋訪老味道，並與飲食作家陳靜宜，一同查訪馬來西亞最具特色的庶民美食「肉骨茶」的源起，有了心得並交了朋友後，決定於7月16日至7月21日舉辦別開生面的美食推廣活動，請到馬來西亞肉骨茶創始人李文地的第三代傳人〈奇香肉骨茶〉負責人李峰賢來台示範重現馬來西亞「正宗肉骨茶」，同時由廚藝團隊復刻重現廣東順德「逝去的老味道」，午宴價格3,280＋10％、晚宴價格4,980＋10％，帶領賓客深度探索百年經典美味。

早年華人為了生存，遠離故鄉至南洋發展，馬來西亞的「巴生港」是華工聚集地之一。李文地在巴生鐵橋旁販賣燉肉骨，簡稱「肉骨地」，而福建話裡「地」跟「茶」的發音十分類似，加上閩南一帶吃肉配茶用以解膩，不明就裡的人聯想成「肉骨茶」，李文地也順應民意掛起招牌，成了肉骨茶一詞的由來；肉骨茶流傳至今，光是巴生地區號稱擁有500多間肉骨茶店，可見當地人對於肉骨茶的喜愛。根據《啊，這味道》作者陳靜宜的評析，巴生港的碼頭地緣關係與華工生活型態，加上當地特有的搭配與吃法，是肉骨茶最重要的奧義與精隨。

肉骨茶在發源地「巴生」超過70年的發展，至今已經擁有高達數百家的肉骨茶店。頤宮中餐廳主廚團隊，為了帶給賓客最正宗的味道，深入訪查肉骨茶創始與脈絡，發現1960年代時，李文地的兒子保留父親獨門製程與配方，創辦了「奇香」這個品牌，現由李文地之孫李峰賢接掌馬來西亞7間餐廳及新加坡2間餐廳。「奇香肉骨茶」以最傳統的方式熬製，運用了當歸、黨參、紅棗、八角…等16種頂級純中藥材細磨精製，完全無化學色素、合成香料；除了遵循傳統，奇香也賦予肉骨茶新的面貌，例如大受歡迎的「乾」肉骨茶，便是使用少量濃湯及醬汁慢火燉煮，讓醬汁入味到肉骨中，讓頤宮餐飲團隊十分驚艷！目前奇香更發展出肉骨茶料理包、方便麵等業務，每月在全球銷售可達3萬包，推廣肉骨茶不遺餘力。因此，頤宮團隊力邀奇香肉骨茶來台進行首次海外客座，帶給台灣朋友最經典的好味道。

為了搭配濃醇香的肉骨茶，讓具歷史意義的好味道具備層次感，〈頤宮〉中餐廳率隊實地訪查被稱為「粵菜之源」的廣東順德地區。順德自明朝起就是一個富饒之地，桑基魚塘的生態農業模式使當地物產豐隆，加上順德人喜愛調味烹飪，自古食不厭精、膾不厭細，美食風氣鼎盛，使順德獲得「世界美食之都」、「中國廚師之鄉」、「中國美食名城」等諸多美譽，盛傳「食在廣州，廚出鳳城」之說，可見順德（古稱鳳城）在中華美食領域的重要地位。頤宮餐飲團隊探訪了無數當地店家與居民，挖掘出稀世佳餚，以饗台灣饕客們的味蕾。

順德菜被稱之為「粵菜之源」，卻與台灣民眾熟悉的粵菜風味截然不同，順德菜融合了新會、中山與均安等菜式的烹技之長，菜餚以「清、鮮、爽、滑、嫩」為主要特色，因此與味道濃烈的肉骨茶互相襯托呼應。這也是頤宮餐廳蟬聯米其林三星榮譽後的自我要求與突破，不斷以用心與巧思，讓華人乃至於亞洲地區的料理，激盪出更多不同的可能性，不斷帶給賓客驚豔的用餐體驗。

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