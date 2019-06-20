就算保羅本人和火箭總管莫瑞都出面澄清，保羅跟「大鬍子」哈登關係決裂謠言都是假新聞，可惜針對保羅將被交易傳聞仍未停過，莫瑞20日接受《休士頓紀事報》訪問不禁痛斥，「這些都不是真的，現在這種爆料方式令人討厭！」

「自從打完上季，我肯定跟保羅聊過，我跟丹托尼(火箭教頭)、哈登都具競爭性，都對淘汰感到沮喪，也想跨過那道門檻，」莫瑞表示，「出現火氣很正常，因為我們目標一致，沒法奪冠讓我們很沮喪，但除此之外，就沒其他的了。」

「保羅和哈登都是高水準競爭者，他們都想奪冠，也是很棒的隊友，兩人都喜歡跟彼此當隊友，」莫瑞說，「可是我現在非常沮喪，我們真的努力工作，讓球隊變得更好，卻要每天看媒體這樣亂爆，找到東西就發推，我就要回應。」

就算莫瑞都這樣清楚表態了，美媒卻還是不願放過爆料機會，《The Ringer》記者歐康納20日報導，火箭最近曾跟尼克提出交易保羅的可能性，卻被尼克斷然拒絕，因為火箭目前鎖定招募吉米巴特勒，所以很想趕緊清出薪資空間。

其實不只保羅，包含卡培拉、艾瑞克戈登等上季火箭主力，都被謠傳將被交易出去，看來只能等待一切塵埃落定，才能知道到底誰是說謊的那一邊了！

(中時電子報)