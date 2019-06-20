國民黨將舉辦政見發表會，高雄市長韓國瑜積極備戰發表會，但時代力量立委徐永明卻譏諷「草包讓蝦兵蟹將密訓也沒用，韓國瑜上辯論台只會被當沙包打」！讓前國民黨立委孫大千怒嗆徐，時代力量連上台當沙包的資格和勇氣都沒有，有本事就出來選立委，不要只會躲在不分區名單中！

據綜合媒體報導，國民黨將舉辦3場「國政願景電視發表會」，韓國瑜非常看重這三場發表會，找來一批專家學者密集上課補學分，要扭轉外界對他的形象。但徐永明卻在臉書譏諷，「草包讓蝦兵蟹將密訓也沒用，韓國瑜上辯論台只會被當沙包打」！

對此，孫大千於臉書發文表示，一個連總統候選人都推不出來的政黨，請不要再一直丟人現眼了吧！政治人物最怕的就是夜郎自大，坐井觀天。時代力量連勇敢的走出一條屬於自己的路都不敢，還在這裡大言不慚地諷刺韓國瑜，到底是誰比較草包啊？

孫大千更表示，一方面消費民進黨，利用民進黨，另一方面為了選票利益，又要屈居委身做「小綠」。這樣的政黨的政治人物還有什麼資格來批評誰是沙包啊？既然時代力量連上台當沙包的資格和勇氣都沒有，就請乖乖地當一個有風度的觀眾吧！

孫大千直言，是不是草包？會不會被當成沙包？這是由台灣人民來決定。韓國瑜至少還經歷過市長選舉的考驗，比起有一些人，只敢躲在不分區名單中，恐怕高出不曉得多少倍。

孫大千建議，聽說時代力量的立委提名辦法出來了，這一任不分區立委不能再連任。這麼有時間嘲笑韓國瑜，徐永明委員不如考慮一下，來台北市的大同士林區選選看吧！對了，有種就不要叫民進黨禮讓喔！「我等你」！

(中時電子報)