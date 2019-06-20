高雄市長韓國瑜。(圖/本報系資料照)

高雄市長韓國瑜掀起「韓流」，成功反轉高雄20年執政，更橫掃綠營成功帶領藍贏九合一選舉大勝。韓粉更支持直攻總統，自發舉辦多場造勢也都屢創人數紀錄。有藍營支持者激動發文，表示「郭還是快退選然後挺韓國瑜吧」，盼民調沒起色的鴻海集團董事長郭台銘，趕緊退選力挺最強共主，以擊退「定於一尊」後迅速團結的民進黨。

網友在PTT論壇發《郭還是快退選然後挺韓國瑜吧》一文，直言：「要撫平黨內傷口只能這樣了，畢竟你民調真的沒起色。韓慢慢回血中，因為光頭、女皇跟邏輯姊他親戚這三個人笑容已經在發酵了。去年開票那天我去買便當那老闆崩潰說其邁怎輸那麼多，今天晚上去買已經在聽他們跟幾個客人在講幹X娘、笑三小朋友；我家台中清水算很綠了，因為蔡其昌在這躺著選。」

話鋒一轉，該網友進一步指出：「我為什麼不支持郭，因為我不覺得他是國民黨員。撇開借錢不說，他已經失聯黨員那麼久是事實，一來說要選就直接給他准考證，我這每年繳兩百的黨員實在不想承認他是國民黨的。」

不僅如此，發文網友更語重心長嘆：「逆風的時候說他沒考慮過要選，順風的時候媽祖都託夢了，老實說你不會出線的，你出線也是被打很慘，何必淌渾水呢？韓被打習慣了你就乖乖回去鴻海當首富就好，不然到時你真的會被黑到懷疑你的人生。」

(中時電子報)