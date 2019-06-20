民權市場無名冰店，粉粿軟Ｑ和明黃、米苔目醇美和米白，賞心悅目又香氣飽滿，一碗冰也給了人們無比的感動。（

彰化市民權市場無名剉冰是屬於季節限定美味，只有在5月到10月才開賣，賣30年了，樸實的傳統味道，成了彰化人夏天裡最愛的冰點，來一碗不僅沁心涼，更喚起懷念的滋味，粉粿軟Ｑ的明黃、米苔目醇香的米白，賞心悅目又香氣飽滿，一碗冰也給人們無比的感動。

民權市場無名的古早味剉冰老闆蔡宗樹、林春鳳堅持古法，自製的米苔目和粉粿，也批發給不少冰店販售。老店歷久彌新受到人們喜愛。

老店第二代傳人、俊帥的30歲蔡嘉元，看著家鄉年輕人外流，深感家裡需要年輕人出力幫忙的地方很多，能夠分擔父母的辛苦，也是值得的人生，經過不少討論，希望可以在上一代與下一代共事之間取得一個平衡，加入成了小店生力軍，他說，彰化是稻米之鄉，希望能努力，除了爌肉飯等，讓米苔目冰品也能成為彰化小吃的指標。

蔡嘉元說，父親在年輕時，因為想創業跟老輩師傅學習製作米苔目與粉粿的手藝。製作出的米苔目不只在剛出爐時充滿米香，在吃的時候也能感受到淡淡的米香。店裡粉粿採用黃枝籽天然的顏色特性與粉粿做調和，吃起來口感滑順軟Ｑ。

此外，愛玉、仙草都是招牌，愛玉是來自阿里山的高山愛玉，每年冰季前，一家人都會特別親自去挑選愛玉子，是百分百純愛玉。仙草則是彰化家喻戶曉的「三角埔」仙草。

店裡也有不少配料可供客人搭配，像是紅豆、綠豆、芋頭、珍珠等。每樣食材都用心、親手熬煮製作，不用罐頭甜品搭配，連冰塊也是經過檢驗合格。

店名：民權市場無名剉冰

地址：彰化縣彰化市彰化市民權路152號。

電話：（04）7233250、(04)7220216

營業時間：上午7點30分至傍晚4點30分

售價：米苔目剉冰小碗30元、大碗35元。粉粿剉冰小碗30元、大碗35元。

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