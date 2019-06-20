雲林縣北港一五金大賣場19日晚11點火警，消防隊緊急灌救。（許素惠翻攝）

雲林縣北港一五金大賣場19日晚11點火警，消防隊救出受困小孩。（許素惠翻攝）

雲林縣北港一五金大賣場19日晚11點火警，消防隊救出受困民眾。（許素惠翻攝）

五金賣場暗夜大火 警消救出7人

雲林縣北港鎮公園路19日晚間一五金大賣場發生火警，屋內共7人受困，其中3名是小孩，一位大人行動不便，幸警消火速全力救援，約莫在40分鐘內將所有人全部救出，，5人受傷，經送醫部分已出院。

該場火災發生在昨晚約11點，消防隊獲報立即派出北港、元長、水林、東勢、四湖、褒忠、口湖、土庫、虎尾、斗南等10個分隊救災人車，計出動各式消防車輛21輛、消防人員42人，立委蘇治芬、前北港鎮長張勝智等人都在現場關心。

由於據報屋內有4名大人、3名小孩待救，但建築物結構為鐵皮結構二樓建築物，不利救援，但是消防員仍衝入火場，並分派另組人從二樓攻入，屋內不時傳出悶爆聲，濃煙直竄，令人膽戰心驚，幸在約20分後控制 ，11點35分將火勢熄滅，並把所有人全部救出。

35歲陳姓老板在第一時間自行逃出，另救出50歲患有小兒麻痺的婦人，34歲老板小姨子及另一56歲婦，此外還有4歲男童1及名與各7歲女童2名，均送北港媽祖醫院急救。

56歲婦女經轉送台中中國醫藥學院高壓氧艙治療診治中，34歲女性在ICU治療中、3名小孩轉送彰化秀傳醫院，50歲婦女已出院，共5名輕傷、2名預防性送醫。

根據目擊者指出，火警發生前幾聽到悶爆聲，未久就看到陳姓老板急忙逃出。

凌晨約1點8分殘火處理結束，約100平方公尺付之一炬，財物損失待查，而起火原因也由消防局火災調查科鑑識中。

(中時 )