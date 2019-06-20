高雄登革熱病例現已21例，高雄市長韓國瑜20日上午主持市府防疫策略早會時，特別開直播，強調一旦疫情擴大，高雄形象受挫，得花很多年才能恢復，對如今好不容易有起色的觀光是重大打擊，因此他才會請求中央提早調動軍隊支援防疫，也請第一線工作人員全力衝刺，市府會做好後勤資源、協調作業。

韓國瑜說，今天的高雄關注度太高，和以前完全不一樣，為了高雄登革熱，昨天舊金山華僑說要號召捐3000萬台幣幫忙，他趕緊跟對方說千萬不要，這是市府自己該做的事情。

韓表示，但往壞的一方面想，一有事情就會被擴大，一旦登格熱疫情超過500、1000例，高雄市形象一定不好，尤其現在暑假來了，高雄費盡九牛二虎之力，好不容易擠到亞洲前五大觀光旅遊城市，現在若登革熱疫情失控，觀光客怎麼來？人家何必冒著風險選擇高雄？

「人只要記住了高雄有登革熱，很多年都不會忘，對高雄影響太大！」韓國瑜說，所以他才會跟行政院長蘇貞昌、副院長陳其邁拜託軍隊調動支援，因為往年有個固有觀念，出現1000例才調動，希望今年能夠提早調動，他非常憂慮，也動用第二預備金，怕疫情爆發，這和選舉政治沒關係，純粹是城市形象、市民生命威脅，一旦受到打擊，要多少年才能恢復？

他呼籲第一線相關防疫人員一定要全力，後勤市府在提供資源、協調都沒問題，拜託大家全力去衝。

(中時 )