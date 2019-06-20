暑假即將到來，為照顧弱勢家庭的學童，新北市立圖書館特別攜手「永齡希望小學—新北教分校」，於三芝及金山分館開設暑期免費課輔班，除了採小班教學的方式，加強弱勢家庭學童國文、數學、英文等課業學習，協助完成暑假作業，並安排多元閱讀活動，同時免費供應午餐，7月1日起開課，即日起報名，歡迎有需要的北海岸3-6年級國小學童多多利用。

新北市立圖書館表示，馬上就要放暑假，暑期的課輔開銷對低收入戶和經濟弱勢的家庭而言負擔並不輕，為了讓弱勢家庭孩子們在暑假期間能受到妥善的照顧，圖書館特別和「永齡希望小學—新北教分校」合作，強化陪讀服務，提供北海岸地區的弱勢學童每周至少五天的免費課輔，同時也會免費供應午餐。

除了協助學童利用暑假加強自己的國語、數學、英文等學科能力，完成暑假作業外，亦安排多元閱讀活動，希望可以幫助學習落後的孩子利用暑假跟上學習進度，順利銜接開學課程。

替孩子報名的曾媽媽說，「孩子放暑假，但是自己白天要工作，無法照顧小孩，補習班距離遠，費用又貴，現在圖書館有專業老師帶領的課後輔導班，讓我們很安心。」

三芝分館蕭千惠主任表示，弱勢家庭小孩的學習資源與管道相對缺乏，透過與「永齡希望小學—新北教分校」的合作，讓圖書館的陪讀服務可以更加完備。暑期課輔，除了補救教學，並且提供午餐，全部免費，希望照顧偏鄉弱勢學童，讓家長不用擔心暑假期間孩子的照顧問題，同時也提升弱勢家庭子女的教育。

三芝、金山分館暑期免費課輔班，7月1日起開課，即日起報名，招收3-6年級的國小學童，歡迎有需要的北海岸家長多加利用。詳細報名方式請至新北市立圖書館網站查詢。

(中時 )