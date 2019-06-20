二林香田國小首度舉辦樹攀畢業儀式，7名畢業生爬到大樹上向校長領取畢業證書。(謝瓊雲攝)

師生們在大樹下「觀禮」。(謝瓊雲攝)

7名香田國小畢業生挑戰樹攀成功，校長鄭培華(後左2)也祝福他們未來學習旅程上，都能帶著自信迎向自己的人生。。(謝瓊雲攝)

彰化二林香田國小19日舉辦畢業典禮，7名畢業生在校園裡完成攀樹儀式，爬到大樹上，向校長鄭培華一一頒發畢業贈書後，也在樹上為畢業生送上祝福，勉勵每位同學勇於挑戰自己，克服困難，開創美好的人生。

2015年起香田國小申請到教育部教學換宿計畫，請來自政大附中教職退休、擁有國際攀樹技術師證照的校友林義成老師指導，發展探索教育。全校每個孩子從一年級開始，就要體驗騎獨輪車，攀樹、滑降、攀岩、爬山等課程。

今年學校首度舉行攀樹領畢業證書儀式，畢業生陳祈安說，在樹上領到校長頒發的畢業證書，感覺既特別又驕傲，因為我已經通過五項探索教育考驗，為六年小學畫上圓滿的句點。陳禹彤則說，謝謝義成老師的陪伴、鼓勵，讓以前害怕攀樹、攀岩跟滑降的她，可以順利完成攀樹挑戰，領到畢業證書，上國中後會對自己更有自信，相信自己會更好。

校長鄭培華表示，香田國小發展探索教育多年，一方面讓小朋友學習勇氣面對困難，一方面教導孩子親近大自然；六年間必須完成騎獨輪車、爬山、攀樹、滑降、攀岩等五項探索課程，才算完成小學階段學習。

鄭培華說，以攀樹領畢業證書，象徵通過最後一關考驗，也給每位畢業生一個永難忘懷的畢業典禮；希望培養孩子面對挑戰的勇氣，透過攀樹領畢業證書的儀式，相信香田國小畢業的孩子，在未來學習旅程上，都會帶著自信迎向自己的人生。

已發展探索教育課程多年的二林香田國小首度舉辦樹攀畢業儀式，7名畢業生爬到大樹上向校長領取畢業證書。(謝瓊雲攝)

(中時 )