台北市長柯文哲本周頻繁到外縣市趴趴走，今下午又要請假到台中、彰化，雖未鬆口要參選2020，但顯然「事前準備」緊鑼密鼓進行中。對此，柯今早受訪時稱，他是去學習或市政行程。

柯文哲本周二（18日）下午到雲林，包括參訪當地產業、參拜北港朝天宮，由於是在上班日請假，且15日剛好高雄市長韓國瑜才在雲林舉辦造勢大會，柯南下的時間點格外引發關注；北市府21至22日也安排柯文哲與首長到台東市政參訪，柯另外安排23日在花蓮展開非市政的行程。結果，今又傳出，他下午要再請假到台中、彰化。

柯文哲受訪時坦言自己的確要去中部，「我就跟他們（指幕僚）講，行程不要那麼多、太操」，但否認是因為韓國瑜周六要在台中造勢，或是為了2020此次才要到中部，他強調，自己出去還是去學習或是市政行程。

柯文哲稱，台北有花卉批發市場，但像日本70％花卉不進拍賣市場，是透過物流，B to C，這變成產地要跟花卉市場討論；台灣不是世界上最先進的國家，透過台北改變，可以改變台灣，透過無現金交易與物流，就可以不進批發市場，花卉市場作為平台，可以從產地直接送到花店、消費者手中，使銷售系統更有效率，這就大家坐下來直接講。

媒體追問，1周請了3天假，似乎有點多？但柯文哲說，21日到台東是例行的市政參訪，北市府大概1年有2至3次跟外縣市交流，這是常態。

(中時 )