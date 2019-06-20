早餐是是一整天活力的來源，一頓健康的早餐有助於啟動人體的新陳代謝，不過專家表示，選錯早餐，不僅會造成肥胖，更嚴重的是，長期下來恐怕會把腸胃都毀了！

由於早上起床時，腸胃正處於相當脆弱的狀態，根據微信《健康與養身》報導，下列三種食物最不應該在早餐時吃，空腹食用很容易傷害消化道黏膜，造成胃損傷。

1. 鳳梨

許多人誤以為早上吃鳳梨可以清腸胃，事實上空腹時吃，鳳梨酵素的蛋白水解酶很容易傷害消化道黏膜，甚至損傷腸胃，建議飯後再食用更能吸收鳳梨中的營養物質。

2. 冷飲

大部分人早餐都喜歡配一杯飲料，有些人會喝一杯冰咖啡或冰奶茶，由於早上起床時，胃正處於相當脆弱的狀態，這時喝下冰涼的飲料很容易傷胃。建議起床後先喝200毫升的溫水，是喚醒胃的最好方法。

3. 香蕉

因為香蕉含有大量的鎂，早上空腹食用會導致血液中的鎂含量突然升高失衡，恐對心血管造成不良影響，甚至有可能引起胃酸逆流。

專家建議，最適合當早餐的食物是雞蛋，早上吃雞蛋不但能補充優良的蛋白質並延長飽足感，還有助於減肥、提升記憶力，不過切記不要用太多油煎炸或加太多調味料，還是吃原味的最健康。

(中時電子報)