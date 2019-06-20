民進黨初選正式告一段落，中執會19日提名蔡英文爭取連任。據港媒觀察，蔡英文在民調勝出贏得初選，關鍵點是「年輕族群」。在初選嚐到甜頭後，蔡英文昨也在中執會提到，競選必須把聲量化為組織力量，關鍵就在於年輕世代的力量，有暗示2020大選將主攻網路、年輕族群的味道。但高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲都曾靠「空戰」贏得選舉，小英是否能在網路得利值得關注。

據《中評社》分析，民進黨此次2020總統人選初選，中執會修正初選規則納入手機民調，使得更多的年輕族群能被納入民調，成為蔡英文勝選關鍵之一。觀察此次民進黨初選民調，蔡英文在各年齡層中，除了50至59歲的族群中以0.1%的差距略輸前行政院長賴清德外，其餘各年齡層都領先。其中以20至29歲、30至39歲兩個族群分別領先24.8%、15.3%，成為左右勝負關鍵。

蔡英文昨日在中執會也特別提到，民主競選必須將聲量化為組織力量、把組織力量化為聲量，才會集結最大的支持力量，這之中關鍵中的關鍵，是「年輕世代的力量」。似乎暗示2020大選的選戰主軸可能會聚焦在年輕族群並打「網路戰」。

但高雄市長韓國瑜去年就是靠著「空戰」，在九合一大選時，一舉翻轉民進黨執政20年的高雄；鴻海董事長郭台銘近期與網紅開箱自住豪宅則衝上YouTube排行榜第一；更別忘了無黨籍台北市長柯文哲就是網路戰始祖，蔡英文最終是否真能在網路得利值得關注。

(中時電子報)