台北市長柯文哲遲未鬆口要不要參選2020，但由於動作頻頻，各家民調仍都將他列入。媒體今問他，根據綠黨公布的最新民調顯示，如果蔡英文總統、高雄市長韓國瑜與柯文哲一起參選，時代力量支持者有近5成會「棄蔡轉柯」，也就是在這樣三腳督局勢下，柯文哲恐成為蔡英文連任最大障礙。對此，柯文哲大嘆「每天只有民調，這是台灣社會的悲哀。」

柯文哲稱，自己每天就打八段錦、做自己的事，但他也抱怨，媒體每天一半以上問他的題目都還是總統大選的民調。

另外，有網路媒體報導，柯的「前幕僚」陳雨鑫找柯組「白色聯盟」，也就是要為柯文哲成立政黨，只不過遭到柯文哲拒絕；陳當時還另外找了時代力量立委黃國昌一起組黨，但是黃也拒絕。

對此，柯文哲先是否認陳雨鑫是他的「幕僚」，指陳雖當過他的市政顧問、競選時曾經幫忙，但那是朋友；接著他也說，陳雨鑫沒向他提過這件事，至少她印象中沒有。

柯文哲還抱怨，現在媒體太多，有些媒體要做宣傳機構，就應該寫說「XXXX的宣傳」，不要說自己是「X傳媒」，還有他也覺得臉書的廣告、新聞應該要講清楚，很多明明是廣告，卻偽裝成新聞。他強調，組黨的問題還沒開始想，「我們能不能討論一些比較實質的問題？」

(中時 )