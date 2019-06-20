昨日（19）高雄市長韓國瑜與市長奬與模範生合影時，遭國三學生當面嗆「選總統可笑」，事後韓也大讚此生勇氣可嘉。對此，前行政院發言人、傳播學者胡幼偉提出5大例證回擊，卻被「韓黑」質疑與民調事實不符；胡也立刻拿出民調專業，2大問句就讓韓黑無言以對。

胡幼偉在臉書發文：「上一篇文章出來後，有人傳訊息提醒我：民調已顯示：有至少一半的高雄市民不贊成老韓去選總統！」長期鑽研並教授傳播量化與民調分析的胡，立刻拿出專業回應。

胡幼偉問對方：「如果民調題目不是：『請問你贊不贊成韓國瑜市長參選總統？』而是：『請問，如果韓國瑜市長當選總統後，高雄貨更出的去、人更進的來，高雄更發財，你贊不贊成他去選總統？』那民調結果會如何？」

對方立刻回道：「你怎麼知道他當總統後，會貨更出的去、人更進的來、高雄更發財？」胡幼偉則又回道：「那你又怎麼知道，他當總統後，貨一定不會更出的去、人一定不會更進的來、高雄一定不會更發財？」之後，只見對方不再傳訊。

(中時電子報)