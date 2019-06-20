海軍醜聞！ 7官兵KTV脫光狂歡 司令怒了！

國防部長嚴德發真的「發怒」了。面對幾起軍中最近因飲酒引發的重大軍紀事件，嚴德發日前下令實施史上最嚴格「禁酒令」，律令「只要餐敘場合有女性同仁在場全面禁止飲酒，休假期間也不例外」，此令讓部隊上下一片譁然。

國軍近來因「喝酒」引發數起重大軍紀事件，讓國防部長嚴德發心情很不美麗，不但在日前召開全軍擴大軍紀檢討會外，為了杜絕飲酒引發男女事端，日前更直接下令，未來國軍各級單位在任何餐會上，只要有「女性同仁在場」一律不准飲酒，違規者加重懲處，這項史上最嚴格的「禁酒令」，卻也引起外界質疑不盡人情，而且有性別歧視的爭議。

不少女性同仁直言，部長這樣的做法，好像將女性同仁拿來背書，而且似乎都是女性同仁的責任，令人感覺頗不受尊重。部隊官兵更哀號四起，大呼「連朋友或同事放假聚餐都禁止喝酒，未免也太不盡人情，違反人性。」

不少官兵反問，如果同袍結婚，參加婚宴的幾乎也都是男女同袍居多，婚宴當天是否也不能飲酒，這樣不是大掃新人的興?軍中長官們參加友人、同學或下屬婚禮，是必也會遇到一樣狀況，是否也要比照規定辦理?

其實國軍部隊多年前早就實施近禁酒令，只要營內的年節聚餐、慶生餐會、慰勞餐會等，酒類從不會出現在餐桌上，即使是公務飲宴，也必須在晚上9點結束，10點返營，但休假與下班時間不在此限。

最近軍紀事件頻傳，雖然未必都與酒有關，但因「酒」引起的案件卻都受到社會矚目。包括海軍艦長疑似酒後撿屍性侵女下屬、救難艦官兵KTV荒淫畫面曝光、以及陸軍政戰少將傳出與地方人士前往不正當場所等，讓才從漢光35號演習中創造風光形象的國軍部隊，瞬間又跌落谷底。

國軍部隊任何枝微末節，向來都被外界放大檢視，「軍紀」更是國軍擺脫不掉的形象包袱。軍中透露，國防部長為此相當震怒，6月初特別將全三軍主官幹部召回，舉辦全軍擴大軍紀檢討會，全力將「軍紀」這顆螺絲栓得更緊。

其實，國防多年前就在營區實施嚴格禁酒令，還是有軍士官不信邪，深夜在房間內偷偷開小伙，換來的往往是葬送前途。

國軍流傳著一句，「不打勤，不打懶，專打不長眼」的諺語。國防部這些年來為了塑立國軍正面形象可說是招數用盡。尤其在實施全募兵制後，國軍官兵只要觸犯天條，幾乎都採「立即汰除」的懲罰，相較全國各公務機關無人能如此嚴格號令，但再嚴格的懲處，仍有官兵「白目」的去踩紅線。

此外，國軍在「兩性營規管理規範」規定相當廣泛嚴謹，對於男女官兵在部隊操課、日常生活及餐敘場合均有嚴格規定，最重要的根源，還是官兵觀念及個人自律精神。

嚴德發的立意良好，但似乎矯枉過正，嚴格實施違法汰除，去除軍中不適任人員，才是重點。前國防部長馮世寬曾說過，來到軍中的都是已經是成年人，必須要為自己的行為負責，更必須為自己錯誤的行為付出代價。其實就已經對國軍軍紀做出了最好的闡釋。

(中時電子報)