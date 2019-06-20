一覺醒來 三重剛滿月女嬰失去生命跡象 10:142019/06/20 中時 吳亮賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 三重一名女嬰突然失去生命跡象。（達志影像/shutterstock提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 三重區1名1個月大的女嬰，一早被家長發現，孩子居然沒有呼吸心跳，嚇得趕緊打119求救，救護人員到場時，家長已在施作CPR，隨即由救護人員接手，緊急送往台北市馬偕醫院搶救。 據了解，女嬰身上並無外傷，詳細事發原因，還待釐清。 (中時 ) #女嬰 #人員 #家長 #救護人員 #1個月 也許您會感興趣 推薦閱讀 混進家長會 冒牌律師耍名流 04:102019/06/16 社會新聞 路透社：北京嚴重懷疑林鄭能力 12:222019/06/16 兩岸 燕巢轎車撞電線桿 3人送醫 10:562019/06/17 社會 《中時晚間快報》撿到槍不必譁眾取寵 柯酸蔡小心自爆 17:472019/06/17 政治 華為禁令效應 台積概念股吹冷風 04:102019/06/18 財經要聞 港示威者訂6／20迫特首下台 未提後續行動 12:332019/06/18 兩岸 林鄭月娥：誠摯向市民道歉 承諾不重啟修例程序 16:162019/06/18 兩岸 台股逐洞賽－啟發投顧分析師楊基政 16:352019/06/18 財經 林鄭公開道歉 承諾條例將不推動 04:092019/06/19 話題觀察 台股逐洞賽－啟發投顧分析師楊基政 16:462019/06/19 財經 社會熱門新聞 雲林國一新生銳減343人 斗六國中逆勢增1班 - 社會 - 中時 詭異！「頭下腳上」栽棺木上 男離奇死在公墓 - 社會 愛家男腹部劇痛 死撐直奔警局一秒倒地 - 社會 - 中時 GG了 笨賊闖空門反遭女屋主性侵整夜 - 社會 韓國瑜622台中造勢 交管措施看這裡 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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