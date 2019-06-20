三重區1名1個月大的女嬰，一早被家長發現，孩子居然沒有呼吸心跳，嚇得趕緊打119求救，救護人員到場時，家長已在施作CPR，隨即由救護人員接手，緊急送往台北市馬偕醫院搶救。

據了解，女嬰身上並無外傷，詳細事發原因，還待釐清。

(中時 )