長榮空服員日前街頭抗議打壓。（資料照片/范揚光攝）

罷工危機將至？長榮勞資協商今登場。（中時電子報臉書）

（14:15 新增協商內容）

長榮航空勞資雙方今天下午1時，展開空服員取得合法罷工權後的首次協商，雙方將針對改善過勞航班、拒絕權威管理、禁搭便車條款等棘手議題，坐下來面對面談判，但雙方談不到一個小時即破局，工會2點宣布罷工宣告，下午4時啟動罷工，並呼籲今天沒有勤務的空服員收到手機簡訊後再罷工地點集結，有勤務的空服員於下午4點以後的航班絕對不能服勤。

勞動部長許銘春在協商會前致詞時，呼籲社會大眾能夠理解，工會透過團結權，爭取會員權利、為了空服員的勞動條件、為了旅客飛行安全，選擇透過罷工來爭取，罷工不是目的，勞資雙方願意坐下來談才是化解爭議的開始。台大副教授范雲則希望今天的協商，能創造消費者、長榮公司及勞工三贏局面。

接下來長榮勞資雙方就「日支費」進入攻防，桃園空服員職業工會常務理事李瀅說，工會計提出8項訴求，包括長榮連3年都獲利，而且逐年增加，但年終獎金都是4個月，未合理分配；工會希望外站津貼（日支費）比照華航，從每小時90元提高為150元；爭取勞工董事、勞工參與人評會、禁搭便車等，並非全部涉及成本，但因為公司堅持不給；工會已經退讓勞工董事，工會仍希望未來在不涉及公司管理權責下，可透過與公司建立之溝通平台提出意見，進行溝通。

工會更推託說，空服員工作性質跟一般勞工不同，常常飛到外站、無法陪伴家人，所以日支費不是公司所指「吃飯錢」，單純餐費這麼檢簡單。

長榮公司總經理孫嘉明澄清表示，長榮員工都有薪資及加給，並非只有日支費，要特別澄清外，公司獲利是全體員工一起努力，過去4年每年都發4個月年終獎金。長榮人事室副協理許平說，只要是公司的一員，不管有沒有加入工會，人評會都是一視同仁外，也很難同意禁搭便車訴求。

長榮本部副協理馮美莉說，過去4年都有發4個月年終獎金，調薪5至7千元。至於日支費（外站津貼）每小時90元，公司願意就個案來做檢視，比方說紐約物價很高、不堪之用，只要具體說明不夠使用，逐站去做檢視；工會卻也無法說明，為何要從90元調至150元，而不是200元？工會並沒有說不夠用，也未提供計算基礎，公司無法同意工會訴求。

但由於雙方意見差距大，工會要求休息5分鐘，雙方私下再談後，旋即於下午2點宣布罷工宣告，今天下午4點啟動罷工，呼籲今天沒有勤務的空服員收到手機簡訊後到罷工地點集結，有勤務的空服員於下午4點後以的航班絕對不能服勤。

今日下午的協商，由勞動部次長劉士豪主持，工會推派台大副教授范雲、資方推派律師柯莉娟協同主持。雙方若協商破裂，空服員職業工會恐發動罷工，但罷工時間未透露。

(中時電子報)