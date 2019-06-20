為方便民眾就近申辦不動產登記，內政部宣布，從今年7月起各直轄市所轄地政事務所，試辦可跨直轄市收辦預告登記等7項簡易登記案件，幫民眾節省時間與費用。由六都首開先鋒試辦3個月，如地政事務所人力及設備均可負荷，預計10月起將擴及全國試辦。

內政部表示，自2015年起全國實施「同一縣市跨所收辦不動產登記案件」服務，頗受民眾好評。這次試辦「跨直轄市收辦登記案件」項目，包括經戶政機關更正有案之姓名、出生日期、身分證統一編號、住址或門牌錯誤的更正登記、住址變更、更名、門牌整編、書狀換給、預告登記及塗銷預告登記等7項簡易案件登記。

只要不動產位於直轄市的民眾，如有上述7項簡易案件登記需求，可就近到任一直轄市之地政事務所申辦，地所收件後，即可全程辦理完成。

內政部指出，為擴大服務效能，且因應民眾持有的不動產與居住、就業可能不在同一縣市，於去年11月間即修正「土地登記規則」，就跨直轄市、縣（市）收辦不動產登記預作準備，並於今年5月10日公告「跨直轄市收辦土地登記案件試辦計畫」，由六都首開先鋒試辦3個月，如地政事務所人力及設備均可負荷，預計10月起將擴及全國試辦。

內政部強調，未來將秉持確保不動產交易安全及地籍資料正確性原則，再逐步精進跨域便民服務，簡化作業流程及節省民眾時間，以貼近民眾需求。

(中時 )