已婚阿翔當街激吻「兄弟」謝忻遭活逮，「翔忻婚外情」因此曝光，兩人除發聲明認錯道歉外，阿翔更開記者會落淚謝罪，表示跟謝忻是這一個多月以來友情才變質，而早在他謝罪前一天，翔嫂Grace已發文，表示選擇原諒腥夫，挽回婚姻關係，然事後有PTT網友曝光兩人IG截圖，起底阿翔早在今年4月跟謝忻赴日看棒球時，疑似已有甜蜜情愫，甚至脫口打出「一天一砲」字眼。

阿翔與謝忻被起底4月同天在日本球場打卡，照片裡物品也都可相對應，懷疑兩人「越線」可能不只一個月。(取材自PTT截圖、謝忻IG)

爆出婚外情後，阿翔已關閉IG，然有PTT網友早一步起底截圖，表示阿翔在4/7貼文表示赴日本明治神宮看棒球，朝聖中日龍隊洋炮Zoilo Almonte，他分享拿著食物的照片，寫下：「最愛的棒球，最愛的咖哩飯，粉紅色的飲料好愛…就這麼一次，最愛都集結在一起了」，謝忻也在同一天上IG打卡，手上拿的正是阿翔手中同款的粉紅色飲料，兩人甚至連衣服都一樣穿淺粉紅色，「巧合」太多讓人不禁多想。

而阿翔還寫下「一天一砲」，雖然是在稱讚選手Zoilo Almonte，然如今回頭看，讓人覺得很諷刺，鄉民們也好奇翔忻當時一同赴日看球，是否分開訂飯店？多數人覺得當時兩人已洩甜蜜氛圍，紛紛譏諷「住兩間但有連通門感覺也不錯」、「寫那麼清楚：一天一砲」，認為阿翔說偷情僅一個月的說法可能不是事實。

(中時電子報)