(15:32更新)飛特立航空董事長楊宿智，於美國時間6月18日墜機身亡。生前曾與衛福部合作的他，與凌天航空參與離島空中轉診計畫，協助金門、連江、澎湖的民眾緊急送醫。衛福部照護司表示，已前往了解狀況，該公司有代理人承接業務，對其所負責的金門空中轉診任務，不會有影響。

為因應離島就醫需求，行政院2016年核定3離島各1架救護轉機的計畫，衛福部去年8月為此召開「離島救護航空器駐地」記者會，邀請飛特立航空、凌天航空展示航空器，用於提供緊急醫療後送、病危返鄉、交通運輸的整合服務。

記者會當中，飛行員、護理師受邀解說空中轉診情況，身為飛特立航空董事長的楊宿智也來到現場。當時傳出阿帕契事件主角勞乃成參與了凌天航空的訓練，可擔任該計劃的飛行員，楊宿智被問及此事時，表示尊重他的專業。

照護司專門委員顏忠漢表示，根據離島緊急後送的分工，飛特立航空負責金門轉診，出動的是1架定翼機phenom300；凌天航空負責連江、澎湖的服務，出動各1架直升機Aw169。對於楊宿智的意外離世，照護司簡任技正陳青梅表示，已前往瞭解狀況，這段時間飛特立航空的業務由代理人承接，不影響金門空中轉診的執行。

(中時 )