正值夏日酷暑，烈日將柏油路面烤得火熱，中市警第六分局永福所接獲民眾通報，有1名老人從正午開始，來回穿梭在福科路上的巷弄直至傍晚，累癱在騎樓下，疑似是迷了路，因而請求員警協助。

警方指出，永福所警員劉晉宇前往時見1名瘦弱的老人瑟縮在騎樓下的一隅，員警上前詢問，房姓老翁(22年次)才緩緩拿出藥袋給警方，員警根據老伯提供藥袋資訊查詢，赫然發現其為失蹤人口。

經員警詢問下，老翁稱在榮總領完藥，走著走著就走出了醫院，並與兒子走散了，且炙熱的太陽曬得老翁頭昏腦脹，所以一直找不到回醫院的路，又因走了一個下午太過疲累，所以坐在騎樓下休息，過了一陣子，無線電傳來好消息，已經聯繫家屬到派出所帶回迷途老翁。

房姓老翁兒子到所後告知警方，其父親患有失智，家人陪同他到台中榮總就醫，領完藥後老翁就在榮總醫療大樓走失了，家人在附近都遍尋不著，沒想到老翁竟然走到離臺中榮總3公里外的福科路上，幸好有好心民眾幫忙通報警方前往處理，才將老翁安全帶回家，老翁兒子稱讚警方的高效率，感謝員警幫忙。

(中時 )