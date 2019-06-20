賴妍憓期待自己有更寬闊的視野，也有更繽紛燦爛的未來。（賴妍憓提供）

喜歡打排球和旅行的賴妍憓，也有她好動的一面。（賴妍憓提供）

生活中的點點滴滴，常有俏皮的一刻。（賴妍憓提供）

佇立古典建築的迴廊，映襯出另一種空間美感。（賴妍憓提供）

賴妍憓站在推廣中華文化的第一線，人美心也美的表現獲得好評。（賴妍憓提供）

走在花間小徑的賴妍憓，留下優雅身影。（賴妍憓提供）

古典園林建築的圓拱門，襯托一種清新的美感。（賴妍憓提供）

擔任「小老師」的賴妍憓，難忘海外教學生活點滴。（賴妍憓提供）

金大華語文學系畢業生賴妍憓將帶著師長和同學的祝福，在知識殿堂更上一層樓。（賴妍憓提供）

披著一頭及肩長髮，飄著一股仙氣的金大畢業生賴妍憓，將揮別綠草如茵的美麗校園，帶著她「留學」金門在華語文學的領悟和心得，回台開啟新階段的求學生涯。

來自高雄大寮的她，走過4年多采多姿的大學生活，假日隨著陽光天使社在美麗島嶼上，加入弱勢兒童的課輔安親服務外，也曾2度在台北教育大學的華語中心，擔任以外籍兒童和青少年為主的遊學團輔導員，站在推廣中華文化的第一線，人美心也美的表現獲得好評。

2017年大三下學期，賴妍憓遠赴3000公里外的印尼泗水台灣學校，指導包括台灣、大陸和印尼籍的新生代，在早期先民下南洋打拚的主要僑居地之一，帶領華僑子弟學習祖先說、寫的語文，也讓自己對海外金門有了更多的認識。

賴妍憓始終堅持學無止境，不斷嘗試在新環境求取新知，大二那一年她通過學校選拔，以交換生的身分赴台師大應用華語學系上課，課餘也常到台師大國語文中心、台大語言中心觀課，在完整的1個學期中，認識許多新學友，也對語言學有更多的思考和認知。

在驪歌初唱的夏月，開心戴上方帽子，剛結束大學課業的賴妍憓，決定帶著師長和同學的祝福與鼓勵，再報考台灣各大學相關科系研究所，期待自己有更寬闊的視野，也有更繽紛燦爛的未來。

(中時 )