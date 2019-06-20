基隆市於昨（19）日接獲第1起案例通報，位於中正區小型菜園的玉米株出現秋行軍蟲。（基隆市政府提供）

台灣爆發秋行軍蟲疫情，基隆市於昨（19）日接獲第1起案例通報，位於中正區小型菜園的玉米株，經確認為秋行軍蟲，面積約100平方公尺（60株），市府為避免疫情擴大，已提供藥劑執行噴藥作業並進行監控工作。

秋行軍蟲來勢洶洶，防檢局宣布自18日起進入防疫第2階段，秋行軍蟲發生案例以強制噴藥為原則。基隆市出現首件秋行軍蟲案例後，市府及各相關單位已派員前往會勘、執行採樣及盡速送檢體鑑定等防疫作業，經確認是秋行軍蟲，積極辦理後續防治措施，共同防堵秋行軍蟲。

產業發展處表示，另外也請民眾及農友加強巡視農地及農作物，並利用「農作物天然災害及時回報」APP，即時通報行政院農業委員會動植物防疫檢驗局。農委會秋行軍蟲災害緊急應變小組成立秋行軍蟲專區19日已上線，歡迎查閱轉發http：／／faw.baphiq.gov.tw／index.php。

(中時 )