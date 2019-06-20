日本北九州市小倉區的46歲無業遊民的父親在家用馴狗用的電擊項圈教訓3個小孩，長女已被虐待長達10年，直到17歲時向學校職員求救才獲救。施暴的父親19日被福岡地方法院小倉支部以暴行和傷害罪嫌起訴。

起訴狀中指出，該父親2月26至28日用馴狗用的電擊項圈綁在17歲長女和13歲次女的手臂後通電，同時也電擊11歲兒子的手，使兒子受到約1週才能復原的燙傷。

這個1家5口的家庭，由父母帶著3名子女共同生活。就讀專門學校的長女因不堪長期忍受父親的虐待而找學校職員商量，父親的暴行才曝光。

長女表示，約10年前起就開始受到父親的電擊虐待，電擊項圈是用搖控器遠端操控的，只要不做功課、不整理房間等就會被電擊。現在姐弟3人已受到保護，被接到其他家庭生活。

日本市面上電擊項圈並不普及，且大多是外國進口的，大陸生產的一個要賣4萬多日圓，有些寵物主人會用來控制喜歡狂吠的狗，但即使用在狗身上都被批不仁道。有獸醫指出，用電擊的方式治狗狂吠的毛病根本就是體罰、虐待。「日本獸醫動物行動研究會」去年3月也發出反對用體罰的方式馴狗的聲明。

(中時 )