林志玲婚後首度現身出席英國Royal Ascot皇家賽馬會活動，幸福全寫在臉上。（Longines提供）

林志玲婚後首度現身出席英國Royal Ascot皇家賽馬會活動，幸福全寫在臉上。（Longines提供）

林志玲婚後首度現身出席英國Royal Ascot皇家賽馬會活動，幸福全寫在臉上。（Longines提供）

浪琴表Record開創者系列珍珠母貝面盤不銹鋼女表， 10萬8900元。（Longines提供）

林志玲婚後首度現身，受邀出席浪琴表（Longines）在倫敦舉辦的Royal Ascot皇家賽馬活動，一襲黑白色系Bruce Oldfield高級訂製禮服，搭配Philip Treacy London黑白大圓帽與浪琴Record開創者系列腕表，雖不接受採訪分享婚後的心情，但幸福全寫在臉上。

林志玲本月6日宣布與日本天團「放浪兄弟」成員AKIRA的婚訊後，讓中國大陸網民玻璃心碎滿地，紛紛在微博上瘋狂熱議，甚至還一度造成微博伺服器當機。林志玲昨夜出席浪琴表在倫敦贊助的賽馬活動，由於是神隱兩周後首度現身，因此備受矚目。

林志玲代言浪琴表長達15年，上回出席浪琴表倫敦賽馬會是在2010年，這是她第二次出席該活動， 擔任女王瓶賽事（Queen’s Vase）的頒獎人，當天的頒獎人還包括查爾斯王子與其妻子康瓦爾公爵夫人卡蜜拉。

浪琴表指出，原以為正在林志玲不會出席，沒想到她仍依約翩然現身，讓大家又驚又喜，爭相與她合影，沾沾她新婚的喜氣，她也親切答應合影要求，展現女神氣度與風範。

浪琴優雅代言人林志玲當天配戴Longines浪琴表Record開創者系列女表，白色珍珠母貝面盤飾以13個點鑽時標，搭載L592.4自動上鏈機芯，搭配不鏽鋼和玫瑰金雙色表帶。

林志玲婚後首現身 28字洩幸福新婚生活

(中時 )