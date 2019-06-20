年紀大容易忘東忘西，一名廖姓婦人趕著搭車，將隨身手提包弄丟了，抵達高鐵太保站下車後才發現包不見了，急得像熱鍋上螞蟻，再搭下班車折返，卻中途下錯站，趕緊打電話求助警方，她再上車返回嘉義轉運站，警方陪她在轉運站仔細搜尋，在候車處發現手提包，婦人認領，愁容變笑容了。

嘉義市警一分局北鎮派出所員警林建宏、李振綱，日前執深勤務時，接獲通報，有民眾報案說搭車時將隨身手提背袋弄丟了，2員前往嘉義轉運站協尋失物，只見1名婦人神情緊張，四處東張西望。

廖姓婦人見到2名員警道出原委，原來年約6旬的廖婦於嘉義轉運站搭乘客運抵達高鐵太保站，下車後想拿取手提背袋的物品，才發現黑色手提背袋不知何時脫手不見了，當下她只好搭下一班公車欲折返轉運站找尋，但心慌情急之下，又提前在世賢、八德路口的公車站下車，發現自己下錯車，她只好打110報案求助。

警方先安撫她慌張的心情，等候婦人再搭車返回嘉義轉運站，耐心陪著婦人仔細檢視每個角落，最後在轉運站的一處乘車候車站椅子上找到這個手提背袋，婦人確認背袋內裝物品沒有遺失，失而復得，轉憂為喜，再三向2名員警道謝。

(中時 )