俄羅斯聯邦政府18日在官網公告，增列海參崴自由港區入境簽證簡化政策適用國家，納入台灣，但卻是將原先即享有簽證簡化的「中國」改為「中國（包括台灣）」。對此，外交部表示，對於俄方在其官方命令中，將我國置於「中國（台灣）」，外交部已訓令駐處即與俄方溝通洽請儘速更正。

根據2017年頒布的命令，適用海參崴自由港區電子簽證的18個國家為阿爾及利亞、巴林、汶萊、印度、伊朗、卡達、中國、北韓、科威特、摩洛哥、墨西哥、阿拉伯聯合大公國、阿曼、沙烏地阿拉伯、新加坡、突尼斯、土耳其和日本。

外交部指出，俄羅斯政府年6月19日正式通知我駐俄羅斯代表處，已將台灣列入海參崴自由港(俄語名：符拉迪沃斯托克，Vladivostok)電子簽證適用名單，國人未來可申請該電子簽證赴俄國遠東地區觀光洽商，具體實施日期目前尚未公布。

外交部強調，我政府對於俄羅斯將我國納入海參崴自由港電子簽證適用名單表示歡迎，此舉不僅便利我國人赴俄國遠東地區商旅，更有助促進台俄雙邊交流。然而，對於俄方在其官方命令中，將我國置於「中國（台灣）」，外交部已訓令駐處即與俄方溝通洽請儘速更正。

外交部表示，我政府為提升台俄商旅關係及雙邊交流，自去年9月6日起試辦俄羅斯公民14天來台免簽證措施，成效斐然。本年第一季俄國來台人數較上年同期成長超過80％，進而帶動俄羅斯兩家航空公司於本年5月開啟莫斯科及海參崴直航台北定期航線。

(中時 )