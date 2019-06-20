▲台灣5個社區工藝受到日本民眾熱烈參觀，圖為高雄寶來人文協會陶藝展位。（工藝中心提供）

▲台灣社區工藝在日本展出，日本媒體福島民報等達17篇以上報導。（工藝中心提供）

一年一度的會津工人祭活動盛會，在日本福島縣三島町生活工藝館舉行，今年已進入第33年，國立台灣工藝研究發展中心從300多個報名中挑出180個工藝家展位前往展售，共吸引逾2萬人次前往來參觀，展現豐碩成果。

台灣工藝發展中心這次首度帶領臺灣藺草學會、新竹縣柿染文化協會、高雄市寶來人文協會、嘉義縣臺三產業發展協會及臺東縣東海岸原住民社區合作社代表前往日本福島縣三島町進行交流參訪行程。

並在會津工人祭活動展示臺灣的藺草編、柿染、陶藝、植物染、漆器與月桃編織等特色工藝品5個特色工藝品展出，與日本工藝手作職人進行密切的交流互動，強化台灣與日本的文化交流。

此次在日本三島町「會津工人祭」的交流活動，台北駐日經濟文化代表處台灣文化中心王淑芳主任也親臨會津工人祭會場與三島町長矢澤源成町長共同參觀台灣展區。

工藝中心主任許耿修表示，台灣今年啟動地方創生的政策來協助社區發展，帶領台灣工藝社區代表赴日參展參訪，日本新聞媒體已累積36篇報導，有效推展台灣社區工藝特色，同時與三島町更深入的交流，並研究當地以生活工藝做為地方創生的運行模式，未來也歡迎日本專家學者在今年8月來台參與社區工藝成果交流展覽。

(中時 )