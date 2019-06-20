一名女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》分享了一款實用小物，她表示，每次煮飯時，最麻煩的就是配料保存，看了網友的推薦買了這款保鮮袋。沒想到效果驚人，底下引起許多網友共鳴。

由於蔥、蒜等配料在煮飯時一次不會用上這麼多，要長期保存又不容易，這名女網友依照其他人的推薦，使用了這款保鮮袋。女網友表示，「我放了7天的蔥也沒變黃，香菜居然也沒變，天啊，這真是一個廚房裡不可或缺的好物，難怪大家狂分享」。

底下其他網友紛紛回應，「在放入蔬菜或水果，大約5-7天，都還很完整沒爛掉或發霉」，而最難保存的九層塔，有網友也表示，「冰了五天沒有黑掉、爛掉還是綠綠的跟剛採的一樣」。但有部分網友則提到，「我放水果，袋子都一直出水，水果就壞了」、「袋子太薄真的很容易破」、「我的蔥買回來，先用紙捆包，再裝入塑膠袋，放冰箱一星期，也一樣效果哦」。

(中時電子報)