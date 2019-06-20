面對今年季後賽總共只打27分鐘，包含總冠軍賽僅上1分鐘，外界批評自己不配拿下總冠軍聲浪，林書豪首次公開回應了！他在上到好友播客時表示，「其實我自己也想過這個問題，但我開始思考整段旅程，才改變了這種想法！」

「我替暴龍帶來貢獻，也打了23場例行賽，我一直都跟這些隊友努力對抗，不管是在訓練或其他時刻，」林書豪說，「其實不僅如此，就算我坐在場邊觀戰、跟隊友講話、給予建議或發出我的聲音，我想那些都是很有、很有價值。」

林書豪強調，自己每天訓練時都相當努力，就是準備在總冠軍賽隨時上場，「就算吃飯、睡覺或做所有事，感覺都跟準備上場一樣。其實這支球隊的所有人，都在奪冠當中各自占據1個角色，包含助理教練等不在鎂光燈焦點下的人。」

「我應該享受且擁抱這個奪冠時刻，不會羞於慶祝或讓任何人搶走這種感覺，」林書豪說，「希望有些亞洲人也能跟我一起慶祝，或許過了5年或10年之後，當我不再打球，他們才能真正接受我是史上首位華裔美籍奪冠的球員。」

林書豪20日也用另類方式慶祝封王，他在IG貼上自己留長髮與八字鬍的合成照片，且寫，「哈哈哈！我要求用這張照片放入暴龍歷史書當中。＃現在叫我席爾佛」充分展現豪哥的幽默感與搞笑個性，讓人看到照片不笑出來都難。

(中時電子報)