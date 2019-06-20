網友留言。(圖片翻拍自批踢踢網頁)

親綠民調顯示，2020總統大選，總統蔡英文在贏得初選後，支持度取得優勢，不論是對上高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲或是鴻海董事長郭台銘，都取得壓倒性優勢。然而對於這個結果，網友譏諷若真是這樣，幹嘛還要動用網軍，小英穩了呀！

據綠黨公布的總統大選民調，如果是在藍綠對決下，蔡英文以46%的支持度大贏韓國瑜的32.7%；但如果是對上鴻海董事長郭台銘，蔡英文以38.2%的支持度小贏郭台銘的33.6%。

若是台北市長柯文哲參戰，則藍綠白三方對戰下，不論是何種組合，蔡英文也是獨佔鰲頭。蔡英文對上韓國瑜和柯文哲，蔡以31.8%的支持度，領先韓的28.1%和柯的26%；而蔡英文對上郭台銘和柯文哲，蔡也是以30.6%，超過郭的23.1%和柯的25.8%。

對於這結果，批踢踢網友譏諷，「那就不用卡韓了。快給錢」、「穩了」、「小英穩了」、「這個黨的民調」、「初選完還能做出蔡過30%的假數字，綠黨夠扯」、「綠黨可以一直做他黨民調，看來蠻有錢的嘛」！

(中時電子報)