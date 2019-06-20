時代力量高市議員黃捷刻意抹黑市長韓國瑜。（袁庭堯攝）

因對高雄市長韓國瑜翻白眼走紅的時代力量議員黃捷，為了巴拉刈的事情，再度嗆韓國瑜。菜農林佳新在FB回嗆「黃捷，你的老師吳焜裕才超現實吧!」他問，黃捷自己是台大公共衛生所畢業的高材生，難道不知道安全防護的重要嗎？難道因為有人都不戴套，因此染病，就要呼籲政府禁止性行為嗎？

菜農林佳新18日在臉書批，「高雄市翻白眼議員黃捷為了巴拉刈的事情，再度槓上韓市長。」黃捷說，巴拉刈具有皮膚刺激性，容易造成許多暴露防護措施不全的農民嚴重的健康危害。美國研究也指出巴拉刈跟帕金森氏有關，目前已經有77個國家禁用這種高風險的致命毒藥，為了保障農民的健康，台灣不該繼續落後，此外，她也批評陳宜民立委「超現實」，不知道許多農民噴藥時根本沒做安全防護。

看完黃捷的指控，林佳新表示，只想說「天氣很熱，但大家真的要小心中暑，以免腦袋燒壞。」首先，黃捷自己是台大公共衛生所畢業的高材生，難道不知道安全防護的重要嗎？你們自己進行相關實驗時，難道不會做好防護措施嗎？

林佳新說，很多事情確實有一定的風險，所以更應該做好防護措施。講難聽一點，性行為也有一定的風險，不管是懷孕或是染病，所以我們都會呼籲學校教導安全性行為的知識，但不會因此禁止性行為本身。

林佳新問「黃議員，你會因為有人都不戴套，因此染病，所以呼籲政府禁止性行為嗎？」當然不會嘛！你一定是要求高雄市教育局完善性教育課程，而不會因噎廢食，呼籲禁止性行為。同樣的，噴藥當然有風險，所以更要做好防護措施啊，這就是性交時要戴套一樣！你如果因為噴藥有風險，卻不要求政府宣導農民做好防護措施，反而呼籲政府禁用巴拉刈，就不就那些要求全面禁止性行為的衛道人士一樣？！

其次，林佳新說「你舉出美國的研究，又說世界已有77國禁巴拉刈。我就想問你，為何美國沒禁？既然美國有這樣的研究，為何美國就是沒禁？你也不要閃躲，就回答我這題就好。」

林佳新說「你罵陳宜民立委超現實，說他不知道農民噴藥都沒穿戴防護設備，他完全脫離現實。黃議員，我們怎麼會不知道很多農民不守規定，因此害到自己。這就跟陳吉仲的父親，不遵守噴藥守則，所以傷害到眼睛。請問這到底是藥的問題，還是他自己不遵照守則的問題？」他說，「這就好比騎車不帶安全帽，結果出車禍傷到頭部。你是要怪機車，還是怪不帶安全帽這件事？」

最後，林佳新說「黃議員，當你罵陳立委超現實時，我覺得你還是先管好在你們台大公衛所任教的吳焜裕立委吧。你們這位老師，民進黨不分區第一名，號稱食安立委。結果自稱食安立委的人，居然跑去質詢國防部，還要求研發『雷射槍』」。

林佳新笑，「呵呵，這就是台大公衛所的水準？黃議員，相較之下，到底是陳宜民立委超現實，還是你的恩師超現實？呵呵～～～」。

(中時電子報)