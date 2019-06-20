林志成／台北報導

今年15個就學區高中職免試入學實際招生名額今天公告於各主委學校網站，全國總共要招20萬2123名，同時開放學生查詢其在該就學區所處序位比率及累積人數區間。教育部表示，考生即日起至27日選填志願，7月9日放榜。

今年全國15個就學區高中職免試入學招生簡章提列之總名額共計23萬6188名，扣除學習區完全免試入學、優先免試入學、科學班、技優甄審入學、直升入學、實用技能學程輔導分發、職業類科甄選入學等招生管道錄取且報到名額後，並將未招滿之缺額回流至本管道，因此，本管道之實際招生總名額為20萬2123名。

教育部國教署組長韓春樹表示，去年高中職免試入學實際招生名額為21萬3570人，今年是20萬2123人，減少了1萬1447人，主要是因為國中畢業生減少所致。今年各就學區免試入學招生人數前3名分別是：基北區5萬7652人、中投區3萬2783人、高雄區2萬4141人。

今天到27日考生要選填志願，全國各就學區同步提供「免試入學超額比序（未含志願序）個別序位之比率及累積人數區間」查詢服務，學生可至免試入學報名及分發系統網站，憑自己的超額比序（未含志願序）項目積分，查知其在該就學區所處之序位比率及累積人數區間。各就學區所提供個別序位比率區間不得低於0.3％，且人數不少於100人。

此外，今年有基北區政大 附中、師大附中、麗山高中、桃連區內壢高中、大園高中、台南區台 南一中、台南女中、台南二中、家齊高中、南科實中、南大附中等3區11校辦理特招，招生名額共851名，比去年855名少4名。

韓春樹表示，今年特招的報名日期，台南市是6月17日至19日、桃園區是6月18日至20日、基北區是6月19日至21日；特招學科測驗統一在6月23日舉行。

今年高中職免試入學及特招採「一次分發到位」，統一於6月9日放榜，錄取生必須在7月12日到學校報到，盡早就定位，以利後續入學準備與及早適應高級中等學校生活。

(中時 )