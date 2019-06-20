觀光景氣回溫，今年4月來台國際旅客突破百萬大關，且去年九合一大選藍營勝選後，陸客來台人數明顯增加，5月份來台陸客近30萬人，較去年同期大增70％，為歷年單一月份增加最多，值得注意的是，陸客團體人數已連續3個月超過自由行。觀光局則表示，由於大陸團人數會因不可抗力增減，因此宣傳主要仍會以自由行著力。

根據內政部資料顯示，5月份來台陸客共29萬8011人次，最多種類包括觀光團12萬3546人、自由行10萬2080人、小三通4萬3385人次，總人數較去年同期增加12萬3718人次，為歷年單一月份增加最多，增幅達70.98％。

有趣的是，近年陸客都以自由行為大宗，近期卻有所改變，陸客團體人數已連續3個月超過自由行，增加幅度以團體最高達110.75％、其次是自由行達56.10％、健檢醫美77.71％、小三通67.78％。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，今年1月到5月陸客人數已達129萬9271人，較去年增加29萬5108人、漲幅29.39％，且5月以來的陸客送件人數持續成長，預計今年9月為止可增加50萬人次。

觀光局上海辦事處主任蘇宇宏表示，近年來陸客人數下滑趨勢似乎已達谷底，已逐漸停下回升，但由於團客部分會因不可抗力影響而大幅增減，因此仍將自由行旅客作為主要客群，除了透過各平台網紅宣傳外，也會以圖文傳播、微視頻、微綜藝、自媒體等方式，傳遞給年輕客群。

蘇宇宏說，自由行主打親子、青年、女性客群，報告顯示，有6成女性喜愛出遊，大陸青年熱愛出國者也高達6成，但目前來台的青年陸客僅佔3成，顯見還有很大的發展空間，親子則是因大陸父母很願意載小孩身上花錢，消費力道極大。

蘇宇宏指出，由於大陸人手機不離身，因此會以朋友圈的方式進行宣傳，透過微博、抖音、小紅書、豆瓣等平台，針對特定族群投放廣告，遠比在地鐵、機場製作大屏幕廣告有效果。

(中時 )