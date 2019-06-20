有少棒故鄉之稱的紅葉國小，19日舉辦畢業典禮，被學生們稱為「趙爺爺」的前竹聯幫主趙爾文，也親自出席畢業典禮，並包了5個大紅包給5位畢業生。趙爾文強調，對於紅葉國小的棒球隊擁有輝煌歷史，希望有天能看到球隊能再度站上國際舞台。

一身簡單裝扮，就是前竹聯幫精神領袖趙爾文，趙爾文創立耳文基金會幫助偏遠地區國小學童，20多年來長期贊助紅葉國小棒球及清寒學生，還曾邀請到美國職棒大聯盟洋基隊總經理特別助理梅瑞爾（Stump Merrill），到紅葉國小指導球隊，讓球員增廣視野，「趙爺爺」深受村民讚許。

幾乎每年都會親自參加紅葉國小耶誕節跟畢業典禮，為何會如此深愛紅葉？趙爾文說，紅葉少棒的輝煌歷史，打開中華民國的國際能見度，所以他出錢出力，就是希望能重振紅葉雄風，再看到紅葉少棒躍上國際舞台。

趙爾文說，小時候他曾經餓到昏倒，如今自己有能力，成立基金會，他說能幫助多少，就做多少，會堅持在公益這條路走下去，好好當個，小孩們眼中的「趙爺爺」。

(中時 )