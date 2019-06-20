中天綜合台《叫我神隊友》今(20日)晚9點將播出「我哥們是老婆眼裡的豬朋狗友，兄弟跟老婆我該怎麼選？」主題，邀請藝人王彩樺、唐志中(Jason)擔任節目來賓，分享為什麼有些朋友一揪，老婆們就會極力阻撓。主持人黑人陳建州提出疑問：「有哪些朋友是老婆眼中的豬朋狗友？」沒想到與他從國中就認識的好兄弟唐志中說：「沒有哪些，每一個都是！」讓黑人聽了傻眼指著自己說：「欸我應該OK吧！」

黑人陳建州在節目中爆料，歌手王宏恩在老婆范范眼中也是豬朋狗友之一，有次兩人相約在黑人家打電動，王宏恩失心瘋打到凌晨3點，一直想贏卻贏不了的他失控拿起抱枕，捂著臉大罵髒話，甚至還爆搥抱枕洩憤，吵醒了早已在房間裡熟睡的范范，氣呼呼打開房門就說：「王宏恩，你可不可以回家啊？」黑人表示：「能讓范范這麼有氣質的人這樣說，可見她真的很氣！」也就黑人的哥兒們有這個本事能讓仙氣飄飄的范范直接下達逐客令！

唐志中結婚前夕在上海工作，原本預計和朋友們在上海吃吃喝喝多留一天再回台灣，沒想到當時已懷有身孕的老婆下通牒：「你現在就回來，你不回來我就不跟你結婚！」唐志中表示自己個性激不得，本想與老婆槓上，直接多留兩天，卻接到唐爸爸來電：「兒子啊，我覺得你現在就回來好了！」出動家長幫忙說服讓黑人好奇「老婆們出這招的心態是什麼」，唐志中篤定直言：「看你爽會不爽！」讓現場媽媽們紛紛反駁「會擔心你，會胡思亂想」、「可能是產前憂鬱沒有安全感」，神隊友老婆阿梅更是說：「怕你多待一天，她的小孩會多一個兄弟姊妹也不一定啊！」笑翻全場。

王彩樺也分享老公寶哥身邊豬朋狗友的荒唐事，曾經有朋友知道寶哥心情不好，想約他出去聊天、喝酒解悶，這位朋友也再三保證：「嫂子妳放心，寶哥我一定給他照顧好，安全送到家！」王彩樺便放心讓老公出門喝酒，沒想到她派去的司機在約定好的時間，竟回覆接不到寶哥，一問之下才發現，這位朋友竟讓已喝掛的王彩樺老公上錯計程車，不停打電話都聯繫不上老公的王彩樺，只能焦慮的在自家巷口等到凌晨五、六點，讓她氣得直接把這位朋友列入黑名單。想了解更多老婆們對老公身邊豬朋狗友的看法，敬請鎖定中天綜合台《叫我神隊友》。

(中時電子報)