加拿大巡防艦「里賈納」號（HMCS Regina FFH334）前天上午由南往北，通過台灣海峽。加拿大駐台北辦事處證實，除了前天的「里賈納」號穿越台海，去年10月另有巡防艦「卡加立號」（HMCS Calgary）也曾穿越台灣海峽。

加拿大駐台北辦事處表示，加拿大皇家海軍在亞太地區執行任務行之有年，「里賈納」號與補給艦「阿斯特里克斯」號（MV Asterix）部署在亞太地區，日前才訪問越南金蘭灣，完成與東協區域夥伴加強防衛安全的任務，「里賈納」號在返回加拿大前還會有其他訪問任務。

加拿大駐台北辦事處指出，「里賈納」號從越南金蘭灣駛往東北亞，加入聯合國安理會制裁北韓逃避海上走私的任務，展現加國對國際事務的貢獻。

加拿大駐台北辦事處強調，從越南金蘭灣駛往東北亞，經由台灣海峽是最實際的路線之一，穿越台海並非加國要表達特定立場。「里賈納」號現在的部署與加拿大皇家海軍過去作法與國際法一致，去年10月「卡加立號」（HMCS Calgary）也曾穿越台灣海峽。

(中時 )