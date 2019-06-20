天使隊「神鱒」卓奧特(Mike Trout)打擊超火燙，20日對戰藍鳥單場雙響炮，其中一發還是434英尺的大號滿貫炮，是他近4場比賽的第4轟，為本季第22號全壘打，目前在排行榜上並列第5。從卓奧特至今的表現來看，破紀錄的12年4.3億美元大肥約給了他一點都不為過。

卓奧特在第2局就面對A.桑契斯(Aaron Sanchez)敲出一發2分炮，幫助天使率先取得3比0領先，不過下半局藍鳥展開反攻，藍鳥新秀泰萊斯(Rowdy Tellez)回敬一發3分炮將比數追平。

第4局滿壘、無人出局時，卓奧特瞄準偏低速球揮棒，一棒撈起後一路飛向中左外野方向看台，是一發帶有4分打點的大號滿貫炮，一棒將比分大幅超前，根據「Statcas系統」顯示，這球飛了長達434英尺，而且飛出初速快達每小時111英里(約178.6公里)。

卓奧特敲出生涯第6發滿貫炮。（美聯社）

除此之外，卓奧特在9局上半再靠安打為球隊添加分數，擴大領先成11比6，帶領天使戰勝藍鳥，「神鱒」今日6支3猛打賞，靠2發全壘打和安打，賺下7分打點突破他的個人紀錄，打擊率提升至2成99，而大谷翔平今日則是6支2，打擊率2成77。

27歲的卓奧特季前和天使簽下12年4.3億美元大合約，總額為大聯盟史上之最，平均年薪也高達3583萬美元。今天這發滿貫炮是他生涯第6次，且卓奧特近況火熱，在過去19場比賽中敲了10發全壘打、近4場比賽中打了4轟，目前看起來「神鱒」也的確值這個價。

(中時電子報)